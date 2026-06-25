June 25, 2026

Faithless Leo tells swimmers that sports is medicine for the soul


Creepy Leo meets with his Pervert Doctrine Chief, Cd. 'Kissy' for the third time this week


CommieChurch: Spain's Bishop appoint socialist government official to the top of Caritas


‘Like Saint Francisth, in the mission of the church, we look for waysth to continue to rebuild it, to repair it and to rule it’ – Flaming NYC Abp. Hicksth reports from Assthisthi


Soviet LeoConsistories: Cardinals long for the days of " papal consultations, which allowed broad discussion, direct listening by the Pope, and open exchanges among cardinals without filters or intermediaries."


Cardinals Zen, Erdő, and Eijk to Miss Pope Leo XIV’s Extraordinary Consistory


Evil Swiss diocese of St. Gallen promotes ‘working together’ for ‘election of first female pope’: "For the Catholic Church in the Diocese of St. Gallen, it is clear: women must be treated as equals to men—in all circumstances.”


The Norwegian Armed Forces use the phrase ‘Allah Akbar’ in a recruitment advert


Stephen Miller Blames Blessed Migration Policy for Zohran Mamdani's Electoral LeoSweep in New York


Eternal Synod Boss Cd. Grech: We have not synoded enough yet! I will only be satisfied when synodality translates into a genuine missionary impulse capable of renewing evangelization!


“I would say everyone I talked to is excited about Pope Leo and they’re excited about the Catholic Church…The Holy Father’s voice is very well respected. It’s just amazing.” Swishops’ flunkie staffers work Congress with their evil A.I. LeoAngle


Ubiquitous Professional Demon Expert, Fr. Ripperger, says that there is no widespread ‘state of emergency’ in the Church and that the SSPX should not go ahead with the Consecrations.


Leo XIV Appoints Indian Bishop: "No Opposition to Yoga"


Veteran Vaticanista Valli calls Leo’s SynodChurch 2.0, “An ideological soviet. Anyone who points out that the menu is not merely unappetizing but poisonous is politely ushered into the section reserved for the reprobates who need to be ‘normalized”


Leo releases book of his 'early writings' for those remnant few who can't figure out what religion he is: “Freedom Under Grace: Reflections on the Spiritual Tradition That Formed Me”


Slovenian Priest Dies After Wasp Sting During Mass


FrancisBishop Oakley of Northampton Charged with Two Counts of Rape of Underage Girl


Synodal Rome Co-Organizes Antichrist Conference That Brings Together Buddhists, Christians, Hindus, Jains, and Sikhs for the Sake of “Fraternity”


Report: Consistory Agenda Changed Because of FSSPX Consecrations

30-Year-Old Document Resurfaces to Haunt “Cardinal” Fernández and Again Proves He Is a Heretic

Las Cruces Swishop Baldacchio, ‘homopoetic’ USCCB Bishop Seitz to hold an illegal invader StuntMass atop Mt. Cristo Rey as the gov’t fights to eminent domain diocesan land nearby for the unholy border wall

Flaming LeoBishop Hicks of NYC: “With their primary duty of sthervice in the Church being to proclaim the Gosthpel, preach, and perform charitable worksth, deaconsth stherve a unique and vital ministhtry in the life of the Church”

Our Sunday LeoVisitor calls SSPX a 'defiant movement'

WHEN LEO SAYS, “NO DOCTOR SHOULD EVER ALLOW HIMSELF, ON THE BASIS OF LABORATORY ALGORITHMS, TO DECIDE ON THE LIFE OF AN EMBRYO OR OF AN ELDERLY PERSON,” DOES IT MEAN THAT IT'S OK OTHERWISE?

New LeoBishop of Ponce, Puerto Rico says he's 'not the best clay'

Blessed Kissy, Leo XIV’s Chief of Faith, "Knows" that All Will Be Saved

Mass-Hating Leo of the Liturgy: The VII liturgical reform richness has been drawn from the purest source of the living tradition, which combines fidelity with tradition; with openness to legitimate progress, dammit!

“THE TEXT THAT WE PRESENT TO YOU IS NOT THE STERILE LITANY OF A GROUP OF NOSTALGICS, BUT THE NECESSARY EXPRESSION, PEACEFUL YET RESOLUTE, OF OUR FAITH.” – AHEAD OF BISHOP CONSECRATIONS, SSPX SEND LEO LETTER, 28-PAGE PROFESSION OF FAITH.

....LEAVING OUT CHRIST, VICAR OF SOCIALIZED MEDICINE TELLS HEALTHCARE CONFERENCE THAT, “SALVATION IS NOT AN ABSTRACT IDEA, BUT BEGINS WITH THE CONCRETE ACTION OF HEALING THE WOUNDS OF THOSE WHO SUFFER.”

***3566*** DAYS SINCE FRANCIS RECEIVED CARDINALS' DUBIA ON AMORIS LAETITIA

Faithless, Elton John Movie-Investing LeoVatican: Giving money to Peter’s PervPence is “a concrete sign of communion with him as the successor of Peter, and of concern for the most needy, whom the [Stunt]Pope always cares for,” you know.

Evil Chicago ObamaCardinal Cupich meets The Leo publicly already again in Rome

None Greater Than John the Baptist

Pope Benedict and the Birth of the Baptist

SSPX issues 154-point profession of faith to Pope Leo, cardinals ahead of consecrations

Deacon Donnelly on the SSPX profession: "What a joy to be alive to see a new syllabus of errors promulgated for the 21st century"

Self-Schism? "The Society actually isn't a cultish self-fulfilling provocation. It's a rescue mission, started by Lefebvre, and it marches. For. all. of. the. souls."

Did Benedict Really Resign? The Canonical Case That Won't Go Away

ProDeath USCCB and NeverTrump 'pro-life' leaders: Abortion pills remain key post-Dobbs challenge

Dobbs at risk from 'massive influx of abortion pills,' NeverTrump USCCB committee LeoChairman warns

Leo meets with writers from around the world since his mother, Mildred was a librarian. Were any of them Catholic?

Pope: Writing concerns God and helps trace outline of truth [but not the actual truth about God, etc]

All Are Welcome Leo of Unity: The Eucharist draws us into the dynamic of unity, offering a powerful antidote to the forces of division that undermine our world, our communities, our families, and our hearts

Pope Leo XIV: The Eucharist Is a Powerful Antidote to Division [from my evil political movements], you know

Pope at Audience: Let us be transformed [into something evil] by the Eucharistic mystery, OK?

Flaming NYC Swishop Hicks: With nearly 15,000 active deaconsth in ministhtry in 2025, the permanent diaconate playsth a vital role in bringing the Gosthpel to life through their witnessth asth iconsth of Christht the Sthervant

SnoozeDiocese of Phoenix receives 7 national LeoAwards for excellence in communication. "These accolades are a testament to our team’s relentless passion and collaborative spirit as we continue our efforts to grow our multi-platform outreach"

Owensboro LeoBishop Medley ends sole parish TLM and grants “permission” for Gay Novus Ordo ad orientem instead

Holy Chicago archdiocese to countersue alleged 'abuse settlement fraud ring'

....LEOCHURCH: ISN'T AN INFLATABLE SINKING TITANIC SLIDE SORT OR MORBID, EVEN FOR CHILDREN?

TYRANNY: LEO'S RESTRICTIVE SYNOD-CONSISTORY'S DIVIDED BETWEEN A CARDINALS AND B CARDINALS

DEATHACADEMY OF UNNATURAL VICES: OUTGOING PRESIDENT, CREEPY ABP. PAGLIA, EXPLAINS HOW HE TRIED TO ‘RE-DEFINE NATURE’ ITSELF

Cardinal McElroy to Georgetown: The gift of God's mercy is "far deeper, wider, more profound" than any of our widdy biddy gay sex sins, see?

Evil SwampCardinal McElroy to Georgetown Gayness Mass: As we gather for this conference in a church which has so frequently wounded the LGBT community through judgmentalism and exclusion, we should find great hope in creepy Leo

Pope Leo’s upcoming consistory will echo Francis’ synodal style

AleteiaMag compares LeoXIII's efforts to reform the Augustinians to PervProtecting Destructo-Pope XIV

‘As everyone knows, it [doctrine] wasn’t called into question nor modified. Instead, the Council confirms, illustrates, defends, and develops it full of wisdom and confidence!’ Mike Lewis posts double-talking Paul VI at the end of his evil Council

Pius XII's Lost Encyclical: The Sacrifice of the Mass They Continue To Attack

Cdl. McElroy praises Vatican downplaying of homosexual sin during James Martin’s conference

Miami BikerBishop Wenski orders Senate to stop deportion of illegal Haitians because of dignity, Jesus

“He knew that technology can be used against medicine when it escapes any essential ethical control and calculations of efficiency, profitability or utility prevail.” – Did Leo’s honoree, Jérôme Lejeune, share his deadly, communist complaints?

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Trump: America's 250th Anniversary Is a 'Time to Be Proud of Our Past'

Times Have Changed: Socialist Venezuela Thanks Trump, Asks Private Sector for Earthquake Aid

Biden-Appointed LeoJudge Blocks ICE Agents from Arresting Illegal Aliens at Courthouses

Trump Declares America Back in Fiery 250th Celebration Kickoff: "Two years ago, they were laughing"

When the Andrew Jackson White House hosted a Catholic wedding, and then a baptism

Flannery O’Connor on writing for modern man: “You have to make your vision apparent by shock — to the hard of hearing you shout, and for the almost blind you draw large and startling figures.”

Federal judge blocks Trump election integrity measures, including proof of citizenship requirement

FOUR YEARS AFTER DOBBS, 19 STATES PROTECT BABIES FROM ABORTIONS

Aged Franciscan Bus Nuns sell Wisconsin property to Ojibwe Tribe as reparation

"I was there, and I personally witnessed the deep grief the whole affair caused the humble German Pontiff" - Register's Daniel Gallagher accuses the SSPX of ungratefulness, making late Benedict feel bad

NORTH AMERICAN CATHOLIC CHORAL SYMPOSIUM JULY 2

Land of LeoTenements: US House Passes Housing Bill With Backing From Holy Catholic Charities USA

Trump Cancels the Swishops/Catholic Charities-Backed Housing Bill Signing Until Congress Passes Voter ID Law

Trump Will End $67 Million in Grants That Fund “Sexually Explicit” Sex Ed

Vets Deserve Crucifix Option on Headstones

AP's Winfield: The SSPX is leaning in even more ardently to its schismatic status for a new generation of Catholics who prefer their Masses in Latin and don’t mind that their bishops are out of communion with Rome.

WWIII-pushing Trad, Roberto de Mattei: If the SSPX consecrations come to pass, we will be confronted with a painful trial — not only for the world of Catholic Tradition, but also for Pope Leo XIV!?

SSPX Fr. Pagliarani on ‘fluid’ LeoChurch: if the 1988 excommunications were lifted in 2009, then why would they be re-applied now?

After Dobbs, the Fight to Protect Babies From Abortion Continues

JD Vance’s ‘The View’ Appearance Draws 3.3 Million Viewers, Show’s Most-Watched Episode in Over a Year

Socialists Now Run Or Are Fighting To Run Four Of America’s Biggest LeoCities

Call your Swishop! - SCOTUS Rules Green Card Holders Can Be Stripped of Legal Status If They Have Pending Criminal Charges

Our Sunday LeoVisitor: The fate of Haitian migrants who snuck into America lies with the Senate

LeoJudge BLOCKS Trump Administration From Restricting SNAP Benefits for Soda and Candy

‘HEINOUS’: White House Condemns LeoJudge’s Order Mandating ‘Woke’ Ideology at National Parks

Trump administration announces $17.5 billion in loans for 10 new large nuclear reactors ‘to meet the skyrocketing power demand from massive data centers’

Mangled LeoThinker Max Beans complains about JD Vance and token NYT 'Catholic' Ross Douthat

Two Opus Dei Members Who Died Trying to Save Friend Honored With Carnegie Medal

Why Healthcare Professionals Might Refuse to Dispense or Prescribe Contraception

July 4th. Anti-American Leo to receive Constitution Center’s Liberty Medal. Past recipients include PBS liberal Judy Woodruff, Late murderous Justice Ginsburg, and Nazi Ukrainian Dictator Zelenskyy, and the Dalai Lama

STEVE CORTES ON LEOVILLE, IL: THE POPE’S HOME PARISH IS ABANDONED. IT’S BEEN CLOSED DOWN FOR YEARS. EVERY WINDOW IN THE PLACE IS BROKEN. THERE’S A HUGE HOLE IN THE STAINED GLASS AT THE CHURCH ENTRANCE ABOVE THE VIRGIN MARY

DEMOCRATS HAVE WATCHED AS THEIR SOCIALIST BRETHREN HAVE LOST SEVERAL ELECTIONS IN SOUTH AMERICA NOW THAT USAID IS NO LONGER FUNDING THE COMMUNISTS AND SOCIALISTS.

Austin Ruse: The Corrupt SPLC Put Me On Their ‘Hate Map’ And I’m Still Paying For It

Why do both WWIII Neocon and the Biden Deep State BOTH hate the SSPX?

Oregon withdraws $90,000.00 disciplinary actions against Catholic counselor who refused to give gay clients a LeoBlessing

Fr. Nix on the Bp. Medley Letter: There really is no place for Apostolic Catholicism in the chanceries anymore. The mealy-mouthed appeasement model of Trad. Inc. has an expiration date.

Why would Jefferson's last words be in Latin, lifted from the Canticle of Simeon [Luke 2:29] as found in the Vulgate of St. Jerome?

Radical Islam Infiltrating the Democratic Party, GOP Reps Say

World Cup Pride Match in Holy Seattle

Victor Davis Hanson on Tucker Carlson and Graham Platner: 'Conservative' Tucker seems to line up with anyone who's angry at Jews

Biden Spent Millions of Tax Dollars on Shockingly Explicit Sex Ed for Minors—How Trump Is Ending It

Fauci Was Using USAID to Fund COVID Research in Wuhan Labs Resulting in 7.1 Million International Deaths – Trump Was Right

“The Deep State Firings Have Begun” – BREAKING: Bill Pulte Starts Slashing Jobs at Office of Director of National Intelligence

MLB apologizes after threatening Christian players who wrote Bible verses on ‘pride’ caps

After Trump and GOP Step In, MLB LeoCommissioner Says Players Will Not Be Fined, Penalized for Wearing Bible Verses

U.S. and Florida Launch Investigations of Religious Discrimination by Major League Baseball

Lefty RNS: Haitian immigrants revived a church. Now the pews are empty because Trump!

Ford, GM to Start Building Tomahawks and Patriots — Trump

Why Liberals Are Having Fewer Kids Than Conservatives

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Nigeria: More Than 30 Christians Killed as Church Marks First Anniversary of the Yelwata Massacre

For the Catholic Church in the Diocese of St. Gallen, it is clear: women must be treated as equals to men—in all circumstances.”

Germany: Afghan migrant committs mass groping and attempted rape against underage girls at swimming pool, judge has already released him

Register: Evil Francis and his unnatural new paradigm 'theologian' Abp. Paglia weren’t even proportionalists

Tyranny: French citizens denied a referendum on euthanasia

Italy’s safety crisis: What female travelers should know before visiting this summer

Italy blocks Steve Bannon’s academy, case could now reach Strasbourg court

As Its Holiness is transfixed by his ‘hoodie,’ new head of Ukrainian Catholic Church, Cardinal Mykola Bychok, gifts Leo a soldier’s flag; asks it to ‘always be a voice of ‘truth’’ for his propaganda side.

Nigeria: At Least 20 Killed in Fresh Attack

Register: Is Italy's Meloni set to go the way of Viktor Orban?

Italy, other countries launch international declaration against surrogacy

Parents Sentenced to Prison in Leo's Holy Brazil After Excluding Gender Content in Homeschool Curriculum

WHO'S MORE SCARY AND CORRUPT: THE ITALIAN MAFIA, THE RINO FORZA PARTY, OR ROME LEOCARDINAL REINA?

....Dracula-like Cd. Parolin makes murderous dirtbag who runs Leo’s Pontifical DeathAcademy, Monsignor Renzo Pegoraro, into a bishop

Filipino CommieCardinal Advincula orders Catholics to be deprived of knowledge, communication, and influence: "Catholics should be agents of change, not ‘keyboard warriors," dammit!

Netherlands euthanizes child under 12 in first case since major law change

Silly Hat Cardinal Koovakad: Fraternity isn't a [Masonic] utopian ideal, see? “a lived reality, stronger than conflicts, differences, and tensions,” one that turns “cultures, sensitivities, and traditions into an opportunity for mutual enrichment.”

....“Trump doesn’t bear grudges. You can fall out with him and come back in the tent as long as you recognize he is the alpha.” – Ben Harnwell sees a future for Italy's LeoHappy ‘phony Meloni’ if she decides to stop ‘being a bridge’ so much.

FILIPINOS HONOR ST. JOHN THE BAPTIST BY DRESSING UP IN MUD AND BANANA LEAVES!

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CANON212 REPORT: CHURCH OF DON BALDO

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French LeoBishops launch a prayer novena at upcoming vote allowing professionals to kill people who are sick or lonely

Woman Leads Liturgy on Saturday in Cathedral Evening Replacing Eucharist

The Vatican Rejects German Bishops’ Request to Allow Laypeople to Deliver Homilies: Here’s Why

Father Francisco Vergara has been reduced to the lay state by Leo XIV. "He has been the only Spanish diocesan priest to publicly denounce the magisterial errors of the so-called Pope Francis."

Algiers Cd. Vesco demonstrates the losing LeoMethod: For me, mission consists in allowing our wordless hope to shine through, often discreetly, almost fragilely...

Communist Vatican Cd. Czerny writes message to 'seafarers' entitled, “Beyond Cargo and Commerce: The Human Face of the Sea”.

Italian archdiocese pays tribute to anti-Catholic socialist thinker Piero Gobetti during Marian procession, lumping him with another communist LeoSaint

Famous LeoWriter who wrote a series of reflections by “people who do not belong to—or have no close ties with—the Catholic Church” praises Its Holiness’s Magnificent Humans Computer Encyclical

Pentin on horrible Andy Burnham: A 'Catholic' is set to become Britain’s Prime Minister, you know

Former head of UK's largest abortion business slams 'assisted dying' bill

CNN: ‘Some are questioning why wealthy European countries have been seemingly reluctant to adopt air conditioning’ during heatwave – ‘Why is air conditioning so rare?’

Herald: Why some working-class Americans feel unheard by the bishops. Gee.

Brazilian parents face 50 days in jail for homeschooling without woke lessons

Filipino prelates, experts against lowering age of criminal liability, of course.

Global Catholic: Islam venerates John the Baptist, you know.

Bishops after attack on Anglican cathedral in Nairobi: "Is this in the interest of the political elite?"

Hypergamy: Montreal shooter manifesto reveals why our civilization is doomed without Christ

Myanmar Sr. Benedetta Nya Moe faces military tribunal after procuring medicines for the poor, you know. No trial representation permitted, you know.

Bishop Schneider: SSPX excommunications would be a historic mistake

COMMIEPOPE LEO SINGS THE INFANTILE WYD ANTHEM WITH LITTLE CHILDREN

...."I don't need a cellphone if my brain is working."

Australian Catholic U gives honorary degree to Frightwig Synod Boss Sister Nathalie. [Don't let them turn YOUR kids into babbling zombies too!]

Notorious Schlegelmilch on Leo’s highly restricted SynodConsistories: By regularly convening the entire College in extraordinary consistories, Leo XIV is restoring the cardinals' role as active participants in shaping the Church's future!?

Empty Words: Vatican Denies Indult for Ubiquitous Lay Preaching

Priestly ordinations continue to decline in Poland

Watch British Police Beat Up Little Girls

Right Honourable Caliph Keir Sheikh Starmer bin Mohammad: Britain On Edge As Clerics Mull Future Of Caliphate

UK Needs To Ditch Censorship And Mass Migration, Not Just Keir Starmer

Germany: A Syrian man suddenly attacks several train passengers and tries to push them onto the tracks

France: One dead goat, six animals sacrificed, an Afghan migrant convicted of sexual abuse at an educational farm. Massoud S. is reported to have said he did this because he “didn’t want to rape a woman”

Migration and Second-Generation Radicalization Drive Rise in Islamic Terrorism in Europe

Kiev Regime Can Only Be Described as Neo-Nazi - Putin

Evil Vicar of Lefty Politics: World's conflicts are 'fed' more readily than people, OK? This reflects a fundamental imbalance in political and moral priorities!

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