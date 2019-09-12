Canon212 Update: Make the HillaryPope’s SchismChurch Illegal in Every Country

ANTI-CHURCH: POPE FRANK’S SOCIALIST MONEY MACHINE
AS CD. PELL SITS RAILROADED INTO PRISON, AUSTRALIA GOES FULL ANTI-CATHOLIC
NEW INDIGENOUS CHURCH IN BRAZIL?
GTV: ONCE CATHOLIC TAN BOOKS, ISN’T ANYMORE.
GTV: THE 44 YEAR-OLD ACCUSATIONS AGAINST MINN. BP. HOEPPNER ARE RIDICULOUS
“A CENTURY AGO THE WORLD HAD MORE THAN ENOUGH PROBLEMS, BUT MASS CONFUSION AS TO HOW TO BE A MAN AND HOW TO BE A WOMAN WAS NOT AMONG THEM.”
AMERICAMAG COMMUNISTS: FRANCIS ISN’T A MARXIST, OK? HE JUST BELIEVES DEEPLY IN LIBERATION THEOLOGY, SEE? THAT’S GOOOOOOOD.
WHEN FRANCIS SAYS, “THE POPE” LIKES CARDINAL MULLER [FOR WHOM FRANCIS HAS CONTEMPT], IS HE USING SOME ROYAL, MEGALOMANIACAL THIRD PERSON TO BLATANTLY LIE, OR IS HE TALKING ABOUT BENEDICT?
FRANCISCHURCH AND SANTA MARIA MAGGIORE: DOES ANYONE REALLY BELIEVE THE BLESSED VIRGIN IS DIRECTING THIS WRECKING BALL OF DESTRUCTION?
WANNABES? – MARK SHEA REFERS APPROVINGLY TO MSWINTERS, MASSIMO FAGGIOLI, AND “WHERE IS PETER?” IN THE SAME RANT.
GI – W = E: GOOD INTENTIONS (GI) MINUS WISDOM (W) LEADS TO EVIL (E)
TRUMP’S IMMIGRATION PLAN IS WORKING
IT APPEARS THAT FAKE MASSES AND FAKE EUCHARISTS ARE NOW A FEATURE OF BERGOGLIANISM, WHICH IS THE RELIGION DESIGNATED TO SUCCEED ROMAN CATHOLICISM.
WHAT’S THE VERY BEST WAY TO KEEP REAL MEN AWAY FROM SEMINARIES? HMMMMMMM????
1P5’S SKOJEC: I’VE NEVER HATED MY GLUTEN INTOLERANCE MORE THAN RIGHT NOW, AT THIS LITTLE SHOP SERVING MIND BLOWING SOUP DUMPLINGS, BAO, NOODLES, & WON TON.
SKOJEC: THIS IS WHY I WANT TO GIVE UP. WE’VE BECOME MONSTERS. EVEN WHEN WE HAVE FAITH.
RESISTANCE? – CARDINAL BURKE, BISHOP SCHNEIDER ISSUE 8-PAGE DECLARATION OF THE AMAZON SYNOD’S FRANCISERRORS. TELL EVERYONE TO FAST ONCE A WEEK AND PRAY ‘AT LEAST A DECADE’
FR. HUNWICKE ON ‘NOT CHILDISH’ FRANCIS: “IF YOU ARE EVER TOLD BY ONE OF THE MIGHTY THAT YOUR TONE IS OBJECTIONABLE, AT LEAST THE INITIAL ASSUMPTION MUST BE THAT YOU ARE GETTING THINGS RIGHT. GOOD ON YER, COBBER”
AGGRESSIVE PLANEFRANCIS IS JUST ADVANCE DAMAGE CONTROL FOR HIS IMPENDING SYNOD OF SCHISM
THE SACRED CITY OF ROME AND THE AMAZONIC FACE OF THE CHURCH
EVEN IF THERE WERE MARRIED PRIESTS, THERE WAS NEVER AN ANCIENT TRADITION APPROVING OF A SEXUALLY ACTIVE PRIESTHOOD. NEVER.
FR. Z ON AUSSIE CONFESSIONAL TYRANNY: NOW MORE THAN EVER IT’S TIME TO GO BACK TO THE CONFESSIONAL AND SCREEN.
fyi, super-condensed summary of the 6 “heretical” issues in the Schneider/Burke document on Amazon synod:
pantheism
pagan beliefs
dialogue over doctrine
‘2nd class’ priests
human dignity subordinated to ecology
collectivism
“The Pope likes him” — Freudian slip of the year!
I feel sorry for the priests in Australia. If someone confesses minor abuse and they don’t report it, prison time. If they do report it it, automatic excommunication, which can be lifted only by a Pope. Prison or hell.